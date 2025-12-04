Химкинские каратисты завоевали семь медалей всероссийских соревнований

04 декабря 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Семь химкинских спортсменов взяли награды на открытом турнире по каратэ «Кубок Асгарда». Он прошёл во дворце спорта «Лобня», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.





Соревнования собрали сильнейших бойцов из 64 клубов Центральной России. Среди участников были спортсмены из Москвы, Московской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской и Владимирской областей.



Химчане завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

«Такие высокие результаты – свидетельство колоссального труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе, которые воспитывает в наших ребятах спорт. Успехи каратистов – огромная гордость для всего городского округа Химки», – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.