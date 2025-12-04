Ивантеевка присоединилась к физкультурной программе «5 вёрст»

04 декабря 2025, 14:54

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Жителей Ивантеевки приглашают на бесплатные пятикилометровые пробежки: теперь их будут проводить в городе по субботам в рамках всероссийского проекта «5 вёрст». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Пробежки будут начинаться в 9 утра у стелы «Я люблю Ивантеевку» и проходить в городском парке.





«Здесь нет места для соревновательного азарта и давления, главное быть в движении. Участвовать в забегах можно всей семьёй и даже вместе с питомцами. Время прохождения дистанции не ограничено, а результаты будут фиксироваться исключительно для личного отслеживания», — говорится в сообщении.