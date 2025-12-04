Ивантеевка присоединилась к физкультурной программе «5 вёрст»
Жителей Ивантеевки приглашают на бесплатные пятикилометровые пробежки: теперь их будут проводить в городе по субботам в рамках всероссийского проекта «5 вёрст». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Пробежки будут начинаться в 9 утра у стелы «Я люблю Ивантеевку» и проходить в городском парке.
«Здесь нет места для соревновательного азарта и давления, главное быть в движении. Участвовать в забегах можно всей семьёй и даже вместе с питомцами. Время прохождения дистанции не ограничено, а результаты будут фиксироваться исключительно для личного отслеживания», — говорится в сообщении.Для того, чтобы стать частью проекта «5 вёрст», достаточно зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и взять с собой свой QR-код.