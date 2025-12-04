Достижения.рф

В Подмосковье с начала года отремонтировали 2 000 домов

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области с начала года полностью завершили капитальный ремонт в 2 000 многоквартирных домов. Сейчас в программе капитального ремонта — более 3 000 зданий. После выполнения всех работ условия проживания станут лучше более чем у 250 000 подмосковных семей. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.



Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе действует самая масштабная программа капремонта в стране.

За это время подрядчики:

  • заменили 169 лифтов;
  • отремонтировали около 1 100 крыш;
  • обновили 469 фасадов;
  • модернизировали 3 339 инженерных сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения.
Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Лидерами по темпам выполнения работ стали Волоколамский округ, Зарайск, ЗАТО Восход и Лотошино. В этих муниципалитетах годовой план уже выполнили на 100%. Высокую степень готовности показывают Бронницы, Власиха, Истра, Лыткарино, Домодедово и Электросталь.

Качество работ ежедневно проверяют специалисты Управления технического надзора капремонта Московской области. Эксперты выезжают на объекты, следят за соблюдением строительных норм и оперативно устраняют выявленные нарушения.
Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Всего с 2014 года в Подмосковье отремонтировали около 19 000 домов. За это время жилищные условия стали лучше для более, чем 3 миллионов жителей региона.

Узнать адреса домов и перечень запланированных работ можно на интерактивной карте Фонда капремонта Подмосковья.
Ирина Паршина

