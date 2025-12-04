В Подмосковье с начала года отремонтировали 2 000 домов

04 декабря 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области с начала года полностью завершили капитальный ремонт в 2 000 многоквартирных домов. Сейчас в программе капитального ремонта — более 3 000 зданий. После выполнения всех работ условия проживания станут лучше более чем у 250 000 подмосковных семей. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.





Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе действует самая масштабная программа капремонта в стране.



За это время подрядчики:

заменили 169 лифтов;

отремонтировали около 1 100 крыш;

обновили 469 фасадов;

модернизировали 3 339 инженерных сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

