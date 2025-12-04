В Подмосковье с начала года отремонтировали 2 000 домов
В Московской области с начала года полностью завершили капитальный ремонт в 2 000 многоквартирных домов. Сейчас в программе капитального ремонта — более 3 000 зданий. После выполнения всех работ условия проживания станут лучше более чем у 250 000 подмосковных семей. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе действует самая масштабная программа капремонта в стране.
За это время подрядчики:
- заменили 169 лифтов;
- отремонтировали около 1 100 крыш;
- обновили 469 фасадов;
- модернизировали 3 339 инженерных сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения.
Качество работ ежедневно проверяют специалисты Управления технического надзора капремонта Московской области. Эксперты выезжают на объекты, следят за соблюдением строительных норм и оперативно устраняют выявленные нарушения.
Всего с 2014 года в Подмосковье отремонтировали около 19 000 домов. За это время жилищные условия стали лучше для более, чем 3 миллионов жителей региона.
Узнать адреса домов и перечень запланированных работ можно на интерактивной карте Фонда капремонта Подмосковья.