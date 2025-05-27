Два из трёх подмосковных лесных пожаров выявил за сутки видеомониторинг

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На территории гослесфонда Московской области 26 мая обнаружили и ликвидировали три природных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Система видеомониторинга выявила очаг возгорания в Хорловском участковом лесничестве в 2 км от деревни Ильино городского округа Воскресенск. Возгорание менее чем за пять часов ликвидировали 14 человек и шесть единиц техники. Также с помощью этой системы был выявлен очаг возгорания в Рошальском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Бакшеево муниципальном округе Шатура. Пожар за 2,5 часа потушили 16 человек и семь единиц техники», – рассказали в ведомстве.Третий очаг возгорания обнаружили сотрудники лесной охраны Ногинского филиала Мособллеса. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Пожар ликвидировали три человека и одна единица техники. На это потребовалось менее 3 часов.
В подмосковном Комлесхозе назвали причиной всех трёх пожаров действия человека. Подозреваемых в поджогах устанавливают.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, положена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская