Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На территории Подмосковного гослесфонда за 25 мая обнаружили и ликвидировали два природных пожара. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Первый очаг возгорания заметили местные жители в Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса в 3 км от микрорайона Высокое посёлка городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск. Они сразу же сообщили об этом по телефону 112. Пожар менее чем три часа ликвидировали 14 человек и пять единиц техники», – рассказали в ведомстве.Во втором случае при проведении лесоавиационных работ пилоты увидели очаг возгорания в Виноградовском участковом лесничестве в полутора километрах от села Усадище городского округа Воскресенск. Возгорание ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Работы заняли чуть менее полутора часов.
Причинами пожаров в Комлесхозе назвали действия человека. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, материалы направлены в надзорные органы.
В ведомстве напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
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