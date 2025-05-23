В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В подмосковных лесах с начала пожароопасного сезона ликвидировали 5️0 возгораний. Все эти пожары вызвали действия человека, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«С приходом тепла главная опасность для лесов – пожары. Сухая трава, ветер и человеческая беспечность могут привести к необратимым последствиям. С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировано 5️0️ возгораний, и причины всех этих пожаров – действия человека. Дорогие жители! Берегите лес, это наше общее богатство и залог чистого воздуха. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности», – обратился Ларькин к жителям региона.В пресс-службе Комлесхоза перечислили простые правила, которые спасут лес.
«Нельзя жечь траву, так как даже небольшой огонь может выйти из-под контроля. Не бросайте окурки – тлеющий фильтр может стать причиной большого пожара. Не оставляйте мусор, поскольку стекло и банки работают как линзы, поджигая сухую листву. Не разводите костры! Если без них не обойтись, делайте это только в оборудованных местах и тушите до последней искры», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, следует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юридических лиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предполагает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.
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Лора Луганская