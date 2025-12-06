Два кардиолога из Сергиева Посада стали победителями премии Подмосковья

06 декабря 2025, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Два врача-кардиолога из Сергиево-Посадской больницы стали победителями областной премии «Подмосковный врач». Призовой фонд в их категории составил 300 тысяч рублей. Об этом сообщила окружная администрация.