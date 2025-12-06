Два кардиолога из Сергиева Посада стали победителями премии Подмосковья
Два врача-кардиолога из Сергиево-Посадской больницы стали победителями областной премии «Подмосковный врач». Призовой фонд в их категории составил 300 тысяч рублей. Об этом сообщила окружная администрация.
Участников ждали компьютерное тестирование, ситуационные задачи, отработка практических навыков на манекенах. Всего от Московской области заявки подали около 14 специалистов, из которых трое вышли в финал.
Наталия Островская — врач-терапевт, впоследствии ставшая кардиологом. Она больше шести лет работает в стационаре Сергиево-Посадской больницы. На участие ее вдохновили коллеги.
Рустем Биктимиров пришел в Сергиево-Посадскую больницу в 2016 году. Во время пандемии он принимал пациентов с CОVOD-19, а в 2023-м возглавил кардиологические отделение.
