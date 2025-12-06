Достижения.рф

«Зима в Подмосковье»: в Яндекс Музыке запустила новый плейлист из 111 песен

Татьяна Куртукова открывает новый плейлист «Зима в Подмосковье»
В Яндекс Музыке запустила свежий плейлист под названием «Зима в Подмосковье», который теперь существует отдельно от летней подборки.



В новой подборке собрано 111 треков, и алгоритм сервиса подстраивается под музыкальные предпочтения каждого пользователя.

Плейлист открывается песней «Русская зима» Татьяны Куртуковой, которая задаёт зимнее настроение сразу с первых секунд.

Создатели надеются, что подборка понравится слушателям и станет популярным спутником холодных зимних вечеров.

Софья Метелева

