Магия ваты: в Акулово прошла новогодняя выставка Екатерины Швецовой
В Акулово состоялась праздничная выставка и творческий мастер-класс художницы Екатерины Швецовой, которая рассказала гостям о своём пути в мир ручных новогодних игрушек. Об этом сообщает «Пушкино ТВ».
Именно с подарка — старинных фигурок Деда Мороза и Снегурочки — несколько лет назад началось её увлечение ватными куклами. Первой работой стала игрушка Маруся, созданная для школьного конкурса. Несмотря на простоту, она сразу полюбилась многим и вдохновила авторку продолжить творчество.
Екатерина черпает идеи в любимых мультфильмах и детских сказках — от «Домовёнка Кузи» до «Падал прошлогодний снег». В её коллекции можно встретить бабок-ёжек, лесных жителей и других героев, знакомых с детства.
Гостей мероприятия ждал не только показ работ, но и мастер-класс по созданию куклы-пеленашки. Родители вместе с детьми учились работать с ватой, формировать фигурку и украшать её простыми материалами. Многие удивлялись, как с помощью пары деталей, клея и фантазии рождается настоящая новогодняя игрушка.
