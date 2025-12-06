Магия ваты: в Акулово прошла новогодняя выставка Екатерины Швецовой

06 декабря 2025, 13:56

Жители Акулово создали новогодние игрушки вместе с художницей Швецовой

Фото: Istock / Nevena1987

В Акулово состоялась праздничная выставка и творческий мастер-класс художницы Екатерины Швецовой, которая рассказала гостям о своём пути в мир ручных новогодних игрушек. Об этом сообщает «Пушкино ТВ».