Сквер «Журавли» и набережную вдоль Учи обновят в Ивантеевке
Власти Пушкинского округа обсудили планы благоустройства на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Главными объектами станут сквер «Журавли» и набережная реки Уча на улице Рощинской в Ивантеевке. Эти территории ожидает масштабное преображение.
Также комплексно обновят дворы домов по нескольким адресам в Пушкино, Красноармейске и Ивантеевке. Список работ составлялся с учетом предложений от жителей.
Кроме того, в 2026-м в округе появятся семнадцать новых детских площадок. Три из них построят по губернаторской программе в микрорайоне Серебрянка в Пушкино, на Центральном проезде в Ивантеевке и на Фабричной улице в поселке Правдинский.
Программа по замене плитки и созданию «народных троп» продолжится для повышения комфорта пешеходов. Такие работы планируются на двадцати семи объектах в трех городах округа.
Ремонт дорог коснется улиц Садовая, Толмачева и Главная. Отдельной задачей станет обустройство подъездного пути для многодетных семей в деревне Митрополье.
