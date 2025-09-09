Два миллиона процедур для защиты здоровья животных провели в Подмосковье

09 сентября 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года ветеринары Московской области провели более 732 тысяч исследований и сделали более миллиона прививок крупному и мелкому рогатому скоту.