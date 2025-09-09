Два миллиона процедур для защиты здоровья животных провели в Подмосковье
С начала года ветеринары Московской области провели более 732 тысяч исследований и сделали более миллиона прививок крупному и мелкому рогатому скоту.
Проверяли животных на бруцеллез, туберкулёз, лейкоз, гиподерматоз и другие болезни. Крупному рогатому скоту поставили прививки от парагриппа, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, лептоспироза, сибирской язвы и бешенства. Мелкому — от сибирской язвы, бешенства и оспы овец и коз.
В подмосковном Минсельхозе отмечают, что такие меры помогают защищать животных, поддерживать развитие сельского хозяйства и выпускать безопасную продукцию для жителей.
