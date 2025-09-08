В Московской области вступили в силу новые правила учета ветеринарных препаратов

С сентября 2025 года действуют обновленные правила оборота маркированных ветеринарных лекарств, утвержденные постановлением Правительства РФ № 675 от 27 мая 2024 года. Новые нормы усиливают контроль за использованием препаратов и повышают прозрачность операций, не связанных с розничной продажей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Теперь участники рынка обязаны передавать сведения о выводе лекарств из оборота в систему «Честный знак» (ГИС МТ). Под выводом подразумевается использование препаратов для лечения животных, добавление в корма и любые другие действия, не предполагающие продажу конечному потребителю.
Новые требования не касаются личных подсобных и фермерских хозяйств, а также сельхозкооперативов. Для них порядок работы остался прежним. Ответственность за достоверность и своевременность подачи сведений несут участники оборота. Для помощи в адаптации оператор «Честного знака» проводит обучающие вебинары для производителей и ветеринарных клиник.
В Минсельхозпроде Подмосковья подчеркнули, что эти меры повысят прозрачность контроля, безопасность животных и помогут бороться с нелегальным оборотом лекарств.