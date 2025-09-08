В Московской области вступили в силу новые правила учета ветеринарных препаратов

08 сентября 2025, 17:24

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С сентября 2025 года действуют обновленные правила оборота маркированных ветеринарных лекарств, утвержденные постановлением Правительства РФ № 675 от 27 мая 2024 года. Новые нормы усиливают контроль за использованием препаратов и повышают прозрачность операций, не связанных с розничной продажей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.