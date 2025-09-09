Экологи объяснили, почему нельзя забирать домой зайчат из леса

09 сентября 2025, 11:54

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Подмосковье у зайцев завершился третий период размножения, и в лесах можно встретить потомство. Специалисты призывают не забирать детенышей домой, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что при теплой погоде зайцы могут приносить потомство круглый год, но пики обычно приходятся на апрель-май, конец мая-июнь и август.



Зоологи предупреждают: заяц — дикое, а не домашнее животное. Он требует особого ухода, может быть агрессивным и портить вещи. Выпущенное обратно в лес животное, привыкшее к человеку, теряет навыки выживания и обречено на гибель от голода или болезней из-за отсутствия иммунитета.



Экологи призывают не трогать зайчат в природе.

