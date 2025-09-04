В Подмосковье уже собрали свыше 70 тыс. тонн овощей открытого грунта и картофеля

04 сентября 2025, 22:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области на данный момент овощи открытого грунта убрали с 1,8 тыс. га. Это 29% от запланированных 6,3 тыс. га. Картофель накопали с 900 га при общей площади посевов свыше 12 тыс. га. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«Средняя урожайность овощей открытого грунта в Подмосковье сейчас превышает 223 центнера с гектара. Это на 12% выше уровня прошлого года. Урожайность картофеля – 332 центнера, то есть на 17% выше показателей 2024-го. Сейчас собрано более 41 тыс. тонн овощей и 29 тыс. тонн картофеля», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.