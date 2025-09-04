В Подмосковье уже собрали свыше 70 тыс. тонн овощей открытого грунта и картофеля
В Московской области на данный момент овощи открытого грунта убрали с 1,8 тыс. га. Это 29% от запланированных 6,3 тыс. га. Картофель накопали с 900 га при общей площади посевов свыше 12 тыс. га. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Средняя урожайность овощей открытого грунта в Подмосковье сейчас превышает 223 центнера с гектара. Это на 12% выше уровня прошлого года. Урожайность картофеля – 332 центнера, то есть на 17% выше показателей 2024-го. Сейчас собрано более 41 тыс. тонн овощей и 29 тыс. тонн картофеля», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Как уточнили в министерстве, в структуре овощных посевов в открытом грунте в регионе преобладают культуры так называемого «борщевого набора» – картофель, капуста, морковь, свекла и лук репчатый. Выращивают также чеснок, кабачки, тыкву и другие овощи.
4 сентября отмечается День овощей. В это время в полях традиционно идёт уборочная кампания.