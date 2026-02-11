Два новых дома в ЖК «Новое Медведково» поставили на кадастр
В жилом квартале «Новое Медведково» городского округа Мытищи поставили на кадастр два новых дома — по адресу ул. разведчика Абеля, д. 7 и д. 7, к. 1. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, оформить прикрепление к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и решить другие юридические вопросы, сообщили в подмосковном Минжиле.
Общая площадь зданий превышает 60 000 м². Застройщик разместил в них 772 квартиры с увеличенными окнами и современными планировками. В подъездах установили скоростные лифты. На подземном уровне оборудовали келлеры для сезонных вещей и колясочные.
Работу по оформлению провели специалисты Министерства жилищной политики Московской области совместно с Управлением Росреестра по региону. Домам присвоили кадастровые номера 50:12:0101003:18321 и 50:12:0101003:18824.
Во дворах обустроили четыре семейные зоны отдыха. Для детей сделали безопасные игровые пространства с горками и качелями, для активных жителей — спортплощадку с профессиональным оборудованием. На первых этажах уже работают магазины, аптеки, кафе и салоны красоты.
ЖК «Новое Медведково» сформировали как полноценный жилой район напротив Мытищинского и Пироговского лесопарков. В центре квартала проложили прогулочный бульвар длиной около одного километра с детскими площадками, воркаут-зонами и местами отдыха. В районе открыли два корпуса лингвистической гимназии, где изучают четыре иностранных языка, а еще — два детских сада.
Подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — параллельно возводят социнфраструктуру в жилых комплексах в ходе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
