Два новых дома в ЖК «Новое Медведково» поставили на кадастр

11 февраля 2026, 09:09

В жилом квартале «Новое Медведково» городского округа Мытищи поставили на кадастр два новых дома — по адресу ул. разведчика Абеля, д. 7 и д. 7, к. 1. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, оформить прикрепление к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и решить другие юридические вопросы, сообщили в подмосковном Минжиле.