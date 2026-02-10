Достижения.рф

Строительство складского комплекса в Химках завершат во втором квартале

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Складской комплекс общей площадью более 8,2 тыс. квадратных метров строят в городском округе Химки. Завершить работы планируют во втором квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



В настоящее время готовность объекта составляет более 76%.

«На складе планируют хранить товары народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылках. За сутки грузооборот будет составлять 1050 тонн», — говорится в сообщении.
Благодаря новому складскому комплексу в округе появится ещё 50 рабочих мест.

Лев Каштанов

