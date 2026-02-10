Строительство складского комплекса в Химках завершат во втором квартале
Складской комплекс общей площадью более 8,2 тыс. квадратных метров строят в городском округе Химки. Завершить работы планируют во втором квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет более 76%.
«На складе планируют хранить товары народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылках. За сутки грузооборот будет составлять 1050 тонн», — говорится в сообщении.Благодаря новому складскому комплексу в округе появится ещё 50 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что строительная готовность детского сада на 205 мест в жилом комплексе «Новое Павлино» в Балашихе превысила 55%.