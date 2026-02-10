Строительство складского комплекса в Химках завершат во втором квартале

10 февраля 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Складской комплекс общей площадью более 8,2 тыс. квадратных метров строят в городском округе Химки. Завершить работы планируют во втором квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 76%.





«На складе планируют хранить товары народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылках. За сутки грузооборот будет составлять 1050 тонн», — говорится в сообщении.