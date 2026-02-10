В Монине продолжается капремонт корпуса школы № 24

10 февраля 2026, 17:03

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В посёлке Монино Щёлковского городского округа продолжается капитальный ремонт четвертого корпуса средней школы № 24 имени С.А. Красовского, расположенного на улице Баранова, стр. 1а. Подрядная организация завершает демонтажные работы и приступила к общестроительным и отделочным этапам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Ремонт выполняется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодёжь и дети» за счёт средств регионального бюджета.



В здании общей площадью около 4,3 тыс. кв. метров предусмотрены кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений, обновление входных групп, а также замена систем отопления, вентиляции и канализации. Помимо этого, планируется закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.



Завершение капитального ремонта намечено к 1 сентября 2026 года.