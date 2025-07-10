Два новых корпуса компании «Биофармлаб» начнут выпускать косметику в августе
Компания «Биофармлаб» завершает расширение производственных мощностей по выпуску косметической продукции. Инвестор построил на территории ОЭЗ «Дубна» два новых производственных корпуса, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания занимается производством косметики Librederm и AEVIT. В новых корпусах сейчас ведут пуско-наладочные работы.
«Новые корпуса производственно-складского комплекса «Биофармлаб» начнут выпускать косметику уже в августе. Инвестиции в расширение действующего производства в ОЭЗ «Дубна» составили 400 млн рублей, а общий объём инвестиций в проект компании превысил 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.После ввода новых корпусов суммарная площадь комплекса «Биофармлаб» превысит 10 тыс. кв. м. На этих площадях уже сегодня выпускают более 500 видов косметической продукции, в том числе для таких брендов, как Librederm, AEVIT и Sebocelin. Продукция направляется не только в Россию, но и в страны СНГ, Китай, Вьетнам, ОАЭ, Кувейт и Ирак.
Сейчас объём выпуска «Биофармлаб» превышает 15 млн упаковок парфюмерно-косметической продукции в год. За счёт расширения мощности предприятия увеличатся до 30 млн упаковок ежегодно.