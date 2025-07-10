Два новых корпуса компании «Биофармлаб» начнут выпускать косметику в августе

10 июля 2025, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба ООО «Биофармлаб»

Компания «Биофармлаб» завершает расширение производственных мощностей по выпуску косметической продукции. Инвестор построил на территории ОЭЗ «Дубна» два новых производственных корпуса, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания занимается производством косметики Librederm и AEVIT. В новых корпусах сейчас ведут пуско-наладочные работы.



«Новые корпуса производственно-складского комплекса «Биофармлаб» начнут выпускать косметику уже в августе. Инвестиции в расширение действующего производства в ОЭЗ «Дубна» составили 400 млн рублей, а общий объём инвестиций в проект компании превысил 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.