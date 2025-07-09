На льготных участках в Подмосковье запустили 16 импортозамещающих заводов

09 июля 2025, 16:00

оригинал Фото: Мининвест МО / Константин Семенец

Импортозамещающую продукцию в Московской области уже выпускают 16 заводов, построенных на участках, переданных компаниям в льготную аренду. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





В рамках региональной программы поддержки инвесторам передают земельные участки под строительство производственных объектов в аренду за 1 рубль. Программа разработана специально для реализации проектов технологического суверенитета.

«Имущественная поддержка проектов технологического суверенитета, организованная в Подмосковье, уже даёт результаты. Сегодня в регионе запущены 16 новых предприятий, построенных на участках, переданных инвесторам в льготную аренду правительством Московской области. Суммарный объём заявленных инвестиций в эти проекты превышает 5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.