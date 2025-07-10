В индустриальном парке «Есипово» начали строить фармацевтический кластер

10 июля 2025, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории индустриального парка «Есипово» появится фармацевтический кластер. К строительству приступила компания «Авексима», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Проект включает возведение фармацевтического производственно-логистического комплекса площадью более 170 тыс. кв. м. Там планируется осуществлять весь цикл производства лекарств.

«Будет также создана лаборатория, где компания займётся разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют около 6,5 млрд рублей. На предприятии создадут более 1,5 тыс. рабочих мест», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Московской области компания будет разрабатывать и производить препараты для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии. Создание завода позволит объединить на одной площадке научную деятельность, производственные и логистические процессы», – сказал гендиректор ОАО «Авексима» Иван Халепо.