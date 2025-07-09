Особую экономическую зону «Дубна» признали одной из самых эффективных в России
Особая экономическая зона «Дубна» по итогам работы в 2024 году признана одной из самых эффективных российских ОЭЗ. В отчёте Минэкономразвития площадка набрала 93% в сводном показателе эффективности, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«ОЭЗ «Дубна» остаётся бессменным лидером в стране по количеству резидентов. Этот статус на подмосковной площадке уже получили 160 компаний. То, что нашу площадку выбирают новые компании, – один из главных показателей эффективности её работы. Сегодня объём фактических инвестиций на территории площадки превысил 100 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Из-за повышенного интереса бизнеса к локализации своих предприятий в ОЭЗ «Дубна» её площадь неоднократно расширялась. В прошедшем году территорию увеличили сразу на 20% – до 335 га.
При оценке эффективности ОЭЗ Минэкономразвития России учитывает деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие показатели.