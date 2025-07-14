Два новых врача из российских регионов приступили к работе в Шатурской больнице
Коллектив Шатурской больницы в июле пополнился новыми специалистами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Врач-психиатр Тимур Гилязов приступил к работе в поликлинике №1. Он окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2012 году, а затем – интернатуру по специальности «психиатрия». Ранее заведовал отделением в ЦКПБ им. Ф. А. Усольцева.
«Я приехал по приглашению главврача. В коллективе меня приняли хорошо, администрация больницы помогает решать социальные и квартирные вопросы. Очень понравилась программа «Социальная ипотека», предоставление жилья специалистам, переезжающим в Подмосковье», – поделился Гилязов.В детской поликлинике города Рошаля Шатурской больницы теперь работает врач-педиатр Диана Абдулкеримова. В 2022 году она окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», в 2025-м – ординатуру по специальности «эндокринология».
«Педиатр – это не просто врач, это ещё и воспитатель, и психолог. Нужно иметь терпение, понимание и любовь к детям. Способность находить контакт и доверие с маленькими пациентами – ключевой аспект работы. Кроме того, нужно быть профессионалом, чтобы правильно оценить здоровье ребёнка и картину в целом», – сказала Абдулкеримова.Чтобы укрепить кадровый состав, Шатурская больница участвует в программах «Земский доктор», «Социальная ипотека» и ярмарках вакансий, а также регулярно организует встречи с выпускниками школ.