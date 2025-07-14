Два новых врача из российских регионов приступили к работе в Шатурской больнице

14 июля 2025, 16:16

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Коллектив Шатурской больницы в июле пополнился новыми специалистами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Врач-психиатр Тимур Гилязов приступил к работе в поликлинике №1. Он окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2012 году, а затем – интернатуру по специальности «психиатрия». Ранее заведовал отделением в ЦКПБ им. Ф. А. Усольцева.

«Я приехал по приглашению главврача. В коллективе меня приняли хорошо, администрация больницы помогает решать социальные и квартирные вопросы. Очень понравилась программа «Социальная ипотека», предоставление жилья специалистам, переезжающим в Подмосковье», – поделился Гилязов.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура



«Педиатр – это не просто врач, это ещё и воспитатель, и психолог. Нужно иметь терпение, понимание и любовь к детям. Способность находить контакт и доверие с маленькими пациентами – ключевой аспект работы. Кроме того, нужно быть профессионалом, чтобы правильно оценить здоровье ребёнка и картину в целом», – сказала Абдулкеримова.