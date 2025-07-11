В Шатуре наградили самые крепкие семьи округа

11 июля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День семьи, любви и верности отметили в муниципальном округе Шатура. Праздничные мероприятия были организованы в шатурском парке имени Гагарина и в парке «Крестов Брод» в Рошале. Об этом сообщает пресс-служа окружной администрации.





Главными героями праздника стали многодетные семьи и пары с большим семейным стажем.





«Владимир и Светлана Маруна вместе уже 50 лет. У супругов двое детей и пятеро внуков. Пару наградили медалью «За любовь и верность». Её вручили на сцене под аплодисменты зрителей», — говорится в сообщении.