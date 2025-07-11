В Шатуре наградили самые крепкие семьи округа
День семьи, любви и верности отметили в муниципальном округе Шатура. Праздничные мероприятия были организованы в шатурском парке имени Гагарина и в парке «Крестов Брод» в Рошале. Об этом сообщает пресс-служа окружной администрации.
Главными героями праздника стали многодетные семьи и пары с большим семейным стажем.
«Владимир и Светлана Маруна вместе уже 50 лет. У супругов двое детей и пятеро внуков. Пару наградили медалью «За любовь и верность». Её вручили на сцене под аплодисменты зрителей», — говорится в сообщении.Супругов поздравили председатель Общественной палаты Константин Петров и руководитель Комплексного молодёжного центра Александр Гуреев.
Чествовали также многодетную семью Лапкиных, где родили и воспитывают четырёх дочерей.
В Рошале награды за крепость семейного союза вручили золотым юбилярам — семьям Савельевых и Усановых. А семью Титовых, которые стали приёмными родителями пятерым детям, наградили медалью «За любовь и верность».