На выездной администрации в Шатуре обсудили здравоохранение, ЖКХ и спорт
Выездная администрация состоялась в посёлке центральной усадьбы совхоза «Мир» муниципального округа Шатура. Жителям рассказали о проделанной работе и о перспективах развития посёлка, сообщает пресс-служба округа.
Одной из тем стал ремонт многоквартирных домов. В этом году текущий ремонт запланирован на трёх объектах, а капитальный — на двух, включая дом №21.
«Дом №21 стоит в программе капитального ремонта. В этом году будет произведен капитальный ремонт кровли», — сказал заместитель главы округа Сергей Пигуль, отвечая на вопрос местной жительницы.Жителям также рассказали о возможности получать счета за ЖКУ в электронном виде — через подмосковный портал госуслуг. Преимущества такой системы разъяснила руководитель территориального управления «Шатура» — МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова. Она отметила, что электронная квитанция приходит мгновенно, не может потеряться и защищена от подделок мошенниками.
В ходе встречи жителям рассказали о мерах поддержки семей с детьми и участников СВО, ответили на их вопросы и взяли в работу те из них, которые требуют решения. Кроме того, в рамках выездной администрации жители моги получить консультацию нотариуса.