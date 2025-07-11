На выездной администрации в Шатуре обсудили здравоохранение, ЖКХ и спорт

11 июля 2025, 14:18

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездная администрация состоялась в посёлке центральной усадьбы совхоза «Мир» муниципального округа Шатура. Жителям рассказали о проделанной работе и о перспективах развития посёлка, сообщает пресс-служба округа.





Одной из тем стал ремонт многоквартирных домов. В этом году текущий ремонт запланирован на трёх объектах, а капитальный — на двух, включая дом №21.





«Дом №21 стоит в программе капитального ремонта. В этом году будет произведен капитальный ремонт кровли», — сказал заместитель главы округа Сергей Пигуль, отвечая на вопрос местной жительницы.