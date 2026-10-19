Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате России

19 октября 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в третий день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Минеральных Водах с 14 по 18 октября. В них приняли участие 483 атлета из 55 российских регионов.





«На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Захарова, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов, и Ролан Кунижев в весе до 90 килограммов. В сватке за золото Дарья уступила спортсменке из Санкт-Петербурга, а Роман — москвичу», — говорится в сообщении.