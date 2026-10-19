Подмосковные конькобежцы взяли девять наград всероссийских соревнований в Коломне

19 октября 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали девять медалей на XII Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина. На их счету – четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.