Подмосковные конькобежцы взяли девять наград всероссийских соревнований в Коломне
Спортсмены из Московской области завоевали девять медалей на XII Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина. На их счету – четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования прошли в Конькобежном центре «Коломна».
Три медали взял Даниил Алдошкин. Он победил на дистанциях 5000 и 10000 метров, а также завоевал серебро на дистанции 1500 метров. Золотая и серебряная награды – в активе Анастасия Семёновой. Она выиграла масс-старт на 16 кругов и финишировала второй на дистанции 1500 метров.
Золото в командном забеге преследования на восемь кругов и серебро в командном спринте на три круга завоевали Дарья Краснокутская, Ксения Сиразева и Виктория Морозова. Краснокутская также стала бронзовым призёром в масс-старте на 16 кругов. Две бронзовые медали – на счету Ирины Кузнецовой на дистанциях 500 и 1000 метров.
Все спортсмены представляют областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне.
На коломенском льду боролись более 150 конькобежцев – мужчины и женщины от 20 лет и старше, в том числе 19 представителей Подмосковья. В состязаниях участвовали конькобежцы из 23 регионов России и из Белоруссии. Турнир стал отборочным этапом к XXXIII Всемирной зимней Универсиаде, которая состоится в январе будущего года в китайском Чанчуне.
Соревнования проводятся с 2014 года. Они носят имя Бориса Ивановича Шавырина – легендарного конструктора, благодаря которому конькобежный спорт в Коломне получил мощный импульс к развитию.
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