Два подмосковных лесничества очистили от неликвидной древесины

18 июня 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сухостой, валежник и повреждённые деревья убрали из Костинского и Марфинского участковых лесничеств, входящих в состав Дмитровского филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Общая площадь, на которой провели работы, составляет более 53 гектаров.





«В частности, в Костинском лесничестве неликвидную древесину удалили на 43,9 га на территории рядом садоводческим товариществом «Свет» и деревней Ярово. А в Марфинском лесничестве расчистили 9,8 га у посёлка Николо-Прозорово», — говорится в сообщении.