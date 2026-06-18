Подмосковные фермерские хозяйства в День клубники пригласили на сбор урожая
Фермерские хозяйства Подмосковья предлагают жителям самосбор клубники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там отметили, что такой формат позволит насладиться живописными пейзажами, вдохнуть аромат спелых ягод и испытать радость от сбора урожая своими руками.
«Отправляйтесь в городской округ Клин. Там вас ждут «Клинская ягода» в деревне Микляево и «Красная Слобода» – в деревне Слобода. В муниципальном округе Шаховская можно посетить «Ягодное хозяйство Козыревых» в деревне Елизаветино или плодопитомник «Ягода-Малина» в деревне Филенино. В Ленинском городском округе для жителей открывает свои поля совхоз им. Ленина. Везде вас встретят ухоженные грядки с сочной клубникой, живописные пейзажи и атмосфера летнего праздника на природе», – отметили в Минсельхозпроде.
Кроме того, свежую подмосковную ягоду можно купить на ярмарках региона. Актуальную информацию о местах и времени их проведения можно найти на портале «Мой АПК».
По данным министерства, в прошлом году подмосковные аграрии собрали 1 051 тонну сладкой ягоды. Такой результат стал возможен благодаря поддержке местных сельхозпроизводителей, внедрению современных технологий выращивания и труду фермеров.
18 июля отмечается летний гастрономический праздник – День клубники. В Подмосковье начался активный сбор урожая садовой земляники, которую мы все привыкли называть клубникой.