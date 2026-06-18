Подмосковные фермерские хозяйства в День клубники пригласили на сбор урожая

18 июня 2026, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерские хозяйства Подмосковья предлагают жителям самосбор клубники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Там отметили, что такой формат позволит насладиться живописными пейзажами, вдохнуть аромат спелых ягод и испытать радость от сбора урожая своими руками.

«Отправляйтесь в городской округ Клин. Там вас ждут «Клинская ягода» в деревне Микляево и «Красная Слобода» – в деревне Слобода. В муниципальном округе Шаховская можно посетить «Ягодное хозяйство Козыревых» в деревне Елизаветино или плодопитомник «Ягода-Малина» в деревне Филенино. В Ленинском городском округе для жителей открывает свои поля совхоз им. Ленина. Везде вас встретят ухоженные грядки с сочной клубникой, живописные пейзажи и атмосфера летнего праздника на природе», – отметили в Минсельхозпроде.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО