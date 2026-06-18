Назван срок завершения строительства ФОКа с картинг-трассой в Домодедове
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Спорткомплекс с открытой картинг-трассой строят в селе Ям округа Домодедово. Завершить работы планируют в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Объект проверили инспекторы ведомства. В настоящее время готовность ФОКа составляет пять процентов.
«Рабочие завершили устройство фундаментов и возводят надземные конструкции здания», — говорится в сообщении.Спорткомплекс будет представлять из себя двухэтажную постройку общей площадью около 7 900 квадратных метров с физкультурными, вспомогательными и административными помещениями. Рядом разместится открытая трасса для картинга. На прилегающей территории обустроят пешеходные зоны и парковку на 88 машин.