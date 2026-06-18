Назван срок завершения строительства ФОКа с картинг-трассой в Домодедове

18 июня 2026, 16:23

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Спорткомплекс с открытой картинг-трассой строят в селе Ям округа Домодедово. Завершить работы планируют в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Объект проверили инспекторы ведомства. В настоящее время готовность ФОКа составляет пять процентов.





«Рабочие завершили устройство фундаментов и возводят надземные конструкции здания», — говорится в сообщении.