Готовность ремонта детсада в Больших Вязёмах достигла 80%

18 июня 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №34, расположенный в посёлке Большие Вязёмы и входящий в состав Мало-Вязёмской средней школы, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Завершить обновление здания площадью 890 квадратных метров и сдать его в эксплуатацию планируют в текущем году.





«Сейчас на объекте занимаются отделкой помещений: наклеивают обои, укладывают настенную плитку и устраивают подвесные потолки. Кроме того, продолжается монтаж системы электроснабжения и вентилируемого фасада. На площадке заняты более 30 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.