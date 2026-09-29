В больнице Жуковского за месяц провели более 50 операций гольмиевым лазером
Месяц назад в урологическое отделение Жуковской областной клинической больницы поступил медицинский прибор гольмиевый лазер. За это время на современном оборудовании уже провели свыше 50 операций по удалению аденомы предстательной железы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Прибор позволяет эффективно и малотравматично устранять крупные новообразования, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями.
«При энуклеации простаты гольмиевый лазер прижигает сосуды сразу в процессе работы. Это уменьшает кровотечение, и послеоперационная рана заживает быстрее. Пациенты после такой процедуры часто выписываются раньше, а восстановительный период занимает не больше трёх недель», – рассказал заведующий урологическим отделением больницы Артур Саакян.При лазерном дроблении камней также отмечают более скорое восстановление из-за уменьшения травматизации стенок мочеточника или чашечек почки.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На операции в урологическое отделение направляет лечащий врач при показаниях. Лечение возможно как по полису ОМС, так и через отдел платных услуг.