В Электростали открывается выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» откроется в субботу, 1 марта, в Выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали, в экспозицию войдёт более 300 работ, выполненных в технике лоскутного шитья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Участниками выставки-конкурса станут свыше 100 мастеров из различных клубов и студий 20 подмосковных муниципалитетов. Посетители выставки увидят авторские лоскутные покрывала и одеяла, картины и панно, игрушки, предметы одежды и аксессуары», — говорится в сообщении.Из представленных на выставке работ жюри выберет победителей в двух номинациях: «Лучшее авторское произведение» и «Лучшее коллективное произведение». Кроме того, награды получат десять лауреатов.
Выставка будет работать до 30 марта.
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