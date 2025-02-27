Приём заявок на конкурс предпринимателей «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта

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Период приёма заявок на участие в федеральном конкурсе молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта в связи с большим числом запросов, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«На конкурс подано уже около пяти тысяч заявок, и динамика сохраняется. В связи с большим количеством желающих и большой интенсивностью поступления обращений мы решили продлить сроки приёма заявок ещё на неделю», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Принять участие в конкурсе могут начинающие бизнесмены в возрасте от 14 до 28 лет, заявки принимаются онлайн — на платформе МСП.РФ. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива».
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