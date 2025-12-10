Оленьи фермы Подмосковья приглашают гостей на зимние экскурсии
С приближением новогодних праздников в Подмосковье растёт интерес к туризму. Фермы и агроплощадки предлагают гостям мастер-классы, тематические программы, экскурсии и возможность понаблюдать за животными. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
В Московской области работают 286 объектов агротуризма. Одним из вариантов для проведения времени на праздниках или выходных стали оленьи фермы, где можно увидеть северных и пятнистых оленей, не уехжая далеко от Москвы.
На ферме в Рузском округе олени свободно гуляют по территории и с удовольствием принимают угощения с рук — яблоки и грибы. В Волоколамском округе ферму «Бэмби Лэнд» разместили в огороженном лесном массиве. Здесь гости могут увидеть оленят, альпийских коз, коров, кроликов, Хаски и других животных.
В Орехово-Зуевском округе ферма «Северный олень» предлагает экскурсии, где можно ближе познакомиться с её обитателями и узнать об их привычках. А в деревне Шилово (Лотошино) парк «Тишь да Крышь» поседителей знакомят с европейскими ланями, альпаками, коровами Хайленд и другими животными.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует уточнять режим работы и детали визита на официальных сайтах или в социальных сетях ферм.
