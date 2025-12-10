Оленьи фермы Подмосковья приглашают гостей на зимние экскурсии

10 декабря 2025, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С приближением новогодних праздников в Подмосковье растёт интерес к туризму. Фермы и агроплощадки предлагают гостям мастер-классы, тематические программы, экскурсии и возможность понаблюдать за животными. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.