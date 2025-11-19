Два подмосковных школьника взяли награды Международной астрономической олимпиады
Учащиеся Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном Леонард Гуранда и Егор Ткачев удостоились золотой и серебряной медалей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Золотую медаль завоевал Леонард Гуранда, серебряную – Егор Ткачёв. Соревнования состояли из трёх туров – теоретического, практического и наблюдательного. Ребята успешно прошли все испытания, а российская сборная взяла 10 наград.
Гуранда и Ткачёв также являются победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
