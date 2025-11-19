Два подмосковных школьника взяли награды Международной астрономической олимпиады

19 ноября 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учащиеся Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном Леонард Гуранда и Егор Ткачев удостоились золотой и серебряной медалей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.