Студент Люберецкого техникума стал лучшим в мире по эксплуатации беспилотников

17 ноября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студент третьего курса Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина Никита Киселёв завоевал на нём золото в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.



В этом году соревнования вышли на новый уровень, впервые собрав студентов среднего профессионального образования из 15 стран.



«Среди стран-участниц были Китай, Индия, Иран, ОАЭ, Белоруссия и государства БРИКС. Особенно ценным оказалось то, что рядом с маститыми профессионалами из крупных корпораций ярко заявили о себе студенты, определяющие технологическое будущее», – рассказали в пресс-службе.