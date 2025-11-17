Студент Люберецкого техникума стал лучшим в мире по эксплуатации беспилотников
В Екатеринбурге прошёл XII Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».
Студент третьего курса Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина Никита Киселёв завоевал на нём золото в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году соревнования вышли на новый уровень, впервые собрав студентов среднего профессионального образования из 15 стран.
«Среди стран-участниц были Китай, Индия, Иран, ОАЭ, Белоруссия и государства БРИКС. Особенно ценным оказалось то, что рядом с маститыми профессионалами из крупных корпораций ярко заявили о себе студенты, определяющие технологическое будущее», – рассказали в пресс-службе.От России в конкурсе ключевых новаций выступили более 100 представителей ведущих предприятий, – РЖД, Росатома, Ростеха и Роскосмоса, а также представители учебных заведений.