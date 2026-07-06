В Подмосковье открылась запись в школы не по месту регистрации

06 июля 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Вторая волна записи в первый класс стартовала в Московской области в понедельник, 6 июля. Сейчас заявление могут подать родители, которые хотят записать детей в школы не по месту регистрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





Во вторую волну, которая продлится до 5 сентября, ребёнка запишут в школу, если там остались свободные места. В противном случае родителям предложат ближайшее доступное учебное заведение.





«Процесс записи мы полностью перевели в цифровую форму: черновик заявления можно заполнить заранее. Приносить в школу оригиналы документов не нужно — всё проверяется дистанционно», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.