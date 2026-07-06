Коломенский полумарафон «Летопись Победы» собрал более 1300 участников

06 июля 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 1 300 человек приняли участие в полумарафоне «Летопись Победы— 2026» в Коломне. Мероприятие стало третьим в серии забегов нового сезона «Суперлиги Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Для участников подготовили пять дистанций: основные длиной три, пять, десять и 21,1 км и одну для детей — на 500 метров.





«В забеге на пять километров победили Евгения Бладцева из Красногорска и Павел Куприянов из Щёлкова, на десять километров — Екатерина Яныбаева из Костромы и Александр Имениниз Рязани, а на 21,1 км — Светлана Дударь из Троицка и Роман Ерофеев из Коломны», — говорится в сообщении.