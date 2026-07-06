В Видном ввели в эксплуатацию школу на 1675 мест

06 июля 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство школы, рассчитанной на 1 675 учеников, завершили в ЖК «Первый квартал» на территории города Видное Ленинского округа. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь здания составляет 27 тысяч квадратных метров. Учебное пространство разделено на пять образовательных кластеров: естественнонаучный, технологический, арт, медиа и спортивный.





«Центральным объектом школы является атриум с амфитеатром на 600 человек. Там будут проходить различные мероприятия и праздники. Кроме того, в здании есть зал для репетиций, а также большой и малый физкультурные залы», — говорится в сообщении.