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Два подмосковных университета вошли в число лучших вузов России

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне вошли в число лучших российских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Высокие позиции ГГТУ и ГСГУ подтверждают их устойчивое развитие, высокий уровень подготовки специалистов и востребованность образовательных программ», — отметили в министерстве.
Рейтинг, куда вошли в общей сложности 708 вузов России, был составлен по 14 критериям, в том числе по востребованности выпускников и репутации вуза среди работодателей. Оценивалась также научная деятельность вуза, его международный авторитет, достижения студентов, средний балл ЕГЭ абитуриентов и пр.

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В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на выплаты к юбилею брака
01 апреля 2025, 09:48

Фото: istockphoto.com/Tatiana Terekhina

Более 3 тысяч заявлений на получение выплат к юбилею брака подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Заявку на получение этой выплаты можно подать через раздел «Гражданам» — «Соцподдрежка» — «Поддержка пожилых людей». Для этого нужно пройти авторизацию на портале и заполнить онлайн-форму заявки. Заявления также принимаются через приложение «Добродел», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что получить выплату могут пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Заявки на выплату принимаются в течение года с юбилейной даты. Заявление могут подать как сами супруги, так и их представители. Заявление подаётся один раз, выплаты к последующим юбилейным датам начисляются автоматически.

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Подмосковные выпускники «Сенежа» создали проекты по росту эффективности команд
01 апреля 2025, 09:34

Фото: пресс-служба «Школы тренеров команд»

Дипломные проекты, посвящённые повышению эффективности работы команд, защитили выпускники первого потока «Школы тренеров команд» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число выпускников вошли шесть жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба проекта.
«Программа «Школа тренеров команд» готовит тренеров, которые могут сопровождать мероприятия различного масштаба и тематики, где требуется командообразование, командная диагностика и модерационная поддержка. Востребованность в профессионалах такого рода огромная», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Подмосковье в «Школе тренеров команд» представляли эксперт Рособрнадзора Нина Воробьёва, сотрудница коммуникационного агентства Татьяна Гуськова, тренер Светлана Колесова, индивидуальный предприниматель Ирина Тарабрина, бизнес-тренер Александр Шепилов, а также Екатерина Пикулина, разработавшая деловую игру «Путь Ермака».

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#московская область
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В Московской области продолжается строительство ЖК «Аникеевский»
01 апреля 2025, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилых комплексах «Аникеевский» корпуса 12.2 и 13 достигли уровня выше нулевой отметки. Сейчас строители занимаются установкой монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций. Этот проект реализуется компанией ГК «Гранель» в Красногорске, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусах 20/1 и 20/2 завершены работы по каменной кладке и остеклению. Сейчас проводятся мероприятия по установке фасадов и внутренних инженерных систем.

Строительство здания детского сада близится к завершению: на финальной стадии находятся кровельные работы и остекление. Продолжаются работы по установке фасадов, отделке технических помещений и прокладке инженерных сетей.

Жилой комплекс «Аникеевский» строится в 12 километрах от МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В рамках первой очереди планируется возведение жилых домов высотой от четырёх до шести этажей с зелёными благоустроенными дворами. Для автомобилей будут предусмотрены парковки, а для жителей — поликлиника.

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В ЖК «Ступино-Парк» построили дом на 189 квартир
01 апреля 2025, 09:17

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Девятиэтажный монолитно-кирпичный дом на 189 квартир построили в жилом комплексе «Ступино-Парк» на территории округа Ступино, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В доме три подъезда. Общая площадь постройки составляет более 7,7 тыс. квадратных метров. В доме расположены квартиры на одну, две и три комнаты площадью от 30 до 64 квадратных метров», — говорится в сообщении.
На территории рядом с новостройкой проведено благоустройство, установлены спортивные и детские игровые площадки.

ЖК «Ступино-Парк» находится на улице Горького в городе Ступино, рядом есть школа, детсад, медицинский и торговый центры, а также парковая зона.

Министерство жилищной политики Московской области регулярно размещает актуальную для жителей региона информацию в соцсетях — на своей официальной странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

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В Московской области проходит конкурс «Открытка мира» ко Дню Победы
01 апреля 2025, 09:14

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье пройдёт конкурс рисунков «Открытка мира». Победители получат денежные призы, а их работы увидят все жители региона — они украсят майские платёжные квитанции от МосОблЕИРЦ, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Конкурс проходит в трёх возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

В каждой группе предусмотрены три призовых места.

Темы для творчества:

  • мир без войн глазами детей;
  • планета Земля через иллюминатор космического корабля;
  • героизм солдат и тружеников тыла;
  • счастье людей, узнавших о Победе.

Условия участия: рисунки должны быть выполнены на формате от А4 до А3 (альбомная ориентация), количество работ не ограничено, техника исполнения может быть любой.

Призовой фонд составляет 90 000 рублей. Приём работ осуществляется до 14 апреля.

Подробные условия конкурса можно найти на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ».

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