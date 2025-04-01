Два подмосковных университета вошли в число лучших вузов России

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне вошли в число лучших российских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Высокие позиции ГГТУ и ГСГУ подтверждают их устойчивое развитие, высокий уровень подготовки специалистов и востребованность образовательных программ», — отметили в министерстве.Рейтинг, куда вошли в общей сложности 708 вузов России, был составлен по 14 критериям, в том числе по востребованности выпускников и репутации вуза среди работодателей. Оценивалась также научная деятельность вуза, его международный авторитет, достижения студентов, средний балл ЕГЭ абитуриентов и пр.
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