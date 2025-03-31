Жители Подольска напишут «Тотальный диктант» на шести площадках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
«Тотальный диктант» в Подольске напишут на шести площадках, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция пройдёт 5 апреля.
В числе выбранных площадок – Московский областной современный колледж и пять городских библиотек. В этом году, помимо классического диктанта, можно пройти тест «Недиктант. Дети», в ходе которого 20 занимательных заданий по русскому языку предложат учащимся 1-7 классов.
Московский областной современный колледж находится по адресу: ул. Комсомольская, д. 1. Диктант начнётся в субботу в 14:00.
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«Тотальный диктант» – это хорошая возможность проверить свою грамотность. Всем отличникам полагается памятный сертификат. Регистрация на диктант открылась 26 марта. Те, у кого нет возможности посетить площадку лично, могут написать его онлайн на сайте», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Московский областной современный колледж находится по адресу: ул. Комсомольская, д. 1. Диктант начнётся в субботу в 14:00.
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Лора Луганская