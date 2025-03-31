Жители Подольска напишут «Тотальный диктант» на шести площадках

В Подмосковье более 500 стадионов из 600, расположенных на территориях школ, к концу года станут доступными для всех. По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Московской области реализуется региональный проект «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортплощадках, когда там нет уроков.