В подмосковной деревне Морозово отремонтируют здание школы
Здание Рыболовской средней школы, расположенной в деревне Морозово Раменского муниципального округа, ждёт капитальный ремонт. Подрядчик работ уже определён, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Капитальный ремонт школы проведёт ООО «Стройинвестинжиниринг». Подрядчику предстоит обновить кровлю и фасад здания, провести внутреннюю отделку помещений, обустроить входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику, а также поставить в школу новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.Работы будут оплачиваться из бюджета Московской области в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сдать обновлённую школу в эксплуатацию должны к 1 сентября 2026 года.