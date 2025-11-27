Два пруда Наро-Фоминского округа могут попасть в областную программу очистки
Народное голосование за подмосковные водоёмы, которые могут попасть в губернаторскую экологическую программу «100 прудов и озёр», проводится на портале «Добродел». В списке есть два пруда Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Голосование продлится до 10 декабря.
«В этом году от Наро-Фоминска в программу может попасть пруд на реке Берёзовке (притоке реки Нара) и Кузьминский пруд на ручье Менка (притоке реки Протва). Проголосовать очень легко, это займёт не более двух минут», — говорится в сообщении.Ранее по программе «100 прудов и озёр» в Наро-Фоминском округе расчистили пруды на Латышской улице и у Боровского шоссе, в деревнях Шустиково, Тимонино и Каменское, а также в посёлке Новая Ольховка.