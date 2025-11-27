В Дубне провели противодроновые учения для спецслужб
Тренировку по противодействию беспилотнику со взрывчаткой провели в Дубне сотрудники спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Учения организовала администрация округа совместно с управляющей компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».
«По легенде учений работники одного из предприятий ОЭЗ заметили в небе летящий квадрокоптер. Сотрудники безопасности немедленно отправились в район обнаружения и оцепили территорию заградительными лентами», — рассказал замглавы округа Алексей Брызгалов.Такая тренировка проводилась впервые, все её участники справились со своими заданиями. Полицейские не пустили на огороженную территорию посторонних, пожарные оперативно прибыли и были готовы тушить пожар от взрыва, а кинологи обследовали опасный участок.