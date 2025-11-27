Во дворе школы в Наро-Фоминске открыли бюст космонавта Лебедева
Бюст космонавта, дважды Героя Советского Союза Валентина Лебедева, ранее стоявший на площади у дома культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, перенесли во двор школы №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Памятник «переселили» по просьбе самого Лебедева: он учился в этой школе, а в 2020 году учебному заведению присвоили его имя.
«Место на площади у ДК тоже не осталось пустым: там установили монумент в честь героя Советского Союза, полковника, командира танковой бригады Василия Шибанкова, погибшего в 1943 году», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что имя Василия Шибанкова носит одна из улиц Кантемировского микрорайона Наро-Фоминска.
