Во дворе школы в Наро-Фоминске открыли бюст космонавта Лебедева

27 ноября 2025, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Бюст космонавта, дважды Героя Советского Союза Валентина Лебедева, ранее стоявший на площади у дома культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, перенесли во двор школы №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Памятник «переселили» по просьбе самого Лебедева: он учился в этой школе, а в 2020 году учебному заведению присвоили его имя.





«Место на площади у ДК тоже не осталось пустым: там установили монумент в честь героя Советского Союза, полковника, командира танковой бригады Василия Шибанкова, погибшего в 1943 году», — говорится в сообщении.