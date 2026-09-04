Два сельхозпредприятия Подмосковья обеспечили дополнительным электричеством
Дополнительную энергетическую мощность выдали специалисты компании «Россети Московский регион» двум сельскохозяйственным предприятиям на западе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.
В частности, 100 киловатт получил питомник злаков и травянистых многолетников в деревне Еськино под Рузой.
«Для нужд предприятия смонтировали трансформаторную подстанцию с силовым агрегатом 100 кВА, построили воздушные линии электропередачи, установили два линейных разъединителя и счётчики электроэнергии», — говорится в сообщении.Кроме того, дополнительными 150 киловаттами обеспечили комплекс по выращиванию зерновых культур в посёлке Большая Сестра округа Лотошино.
Ранее в министерстве выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов и попыток помешать их работе. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя и грозят крупным авариями, из-за которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.
К нанесению вреда объектам энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке. Закон оценивает порчу энергообъектов как диверсию, поэтому о любых подобных подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.