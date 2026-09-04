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Два сельхозпредприятия Подмосковья обеспечили дополнительным электричеством

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительную энергетическую мощность выдали специалисты компании «Россети Московский регион» двум сельскохозяйственным предприятиям на западе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.



В частности, 100 киловатт получил питомник злаков и травянистых многолетников в деревне Еськино под Рузой.

«Для нужд предприятия смонтировали трансформаторную подстанцию с силовым агрегатом 100 кВА, построили воздушные линии электропередачи, установили два линейных разъединителя и счётчики электроэнергии», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительными 150 киловаттами обеспечили комплекс по выращиванию зерновых культур в посёлке Большая Сестра округа Лотошино.

Ранее в министерстве выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов и попыток помешать их работе. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя и грозят крупным авариями, из-за которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.

К нанесению вреда объектам энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке. Закон оценивает порчу энергообъектов как диверсию, поэтому о любых подобных подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.
Лев Каштанов

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