В Солнечногорске провели рейд по безопасности на железной дороге
Акцию, направленную на снижение риска несчастных случаев на железной дороге, провели на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В акции приняли участие представители Административно-пассажирской инспекции, РЖД и окружной администрации, а также активисты движения «Волонтёры Подмосковья» и молодёжного центра «Подсолнух».
«Такие рейды проходят в Солнечногорске каждую неделю. Мы стремимся донести до каждого, что на железной дороге следует быть особенно внимательными», — сказал первый замглавы округа Солнечногорск Виталий Тушинов.Участники акции напоминали пассажирам, что переходить железнодорожные пути можно только в специально оборудованных местах, сняв наушники и убрав гаджеты, а также что нельзя подходить к краю платформы или спрыгивать с неё.