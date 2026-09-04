В Солнечногорске провели рейд по безопасности на железной дороге

04 сентября 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Акцию, направленную на снижение риска несчастных случаев на железной дороге, провели на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В акции приняли участие представители Административно-пассажирской инспекции, РЖД и окружной администрации, а также активисты движения «Волонтёры Подмосковья» и молодёжного центра «Подсолнух».





«Такие рейды проходят в Солнечногорске каждую неделю. Мы стремимся донести до каждого, что на железной дороге следует быть особенно внимательными», — сказал первый замглавы округа Солнечногорск Виталий Тушинов.