Выплаты за высокие результаты ЕГЭ получили 119 подмосковных выпускников
В Подмосковье в очередной раз поощрили лучших выпускников школ. В этом году единовременную выплату в 100 000 рублей получили 119 школьников, показавших высокие результаты на едином госэкзамене, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Право на выплаты имеют выпускники, набравшие максимальные 100 баллов по двум и более предметам.
«В текущем году в Московской области зафиксирован 1021 стобалльный результат. Два выпускника – Алексей Майоров из Павловского Посада и Анастасия Косякова из Орехово-Зуева – набрали по 100 баллов по четырём предметам. А 10 выпускников показали результат 300 баллов по трём предметам», – рассказали в министерстве.Помимо поощрения учеников, в регионе отмечают педагогов. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников по итогам ЕГЭ-2026, получат единовременную выплату на 150 000 рублей.
Как отметили в ведомстве, такую меру социальной поддержки, инициировал губернатор региона Андрей Воробьёв. Она направлена на стимулирование учебной мотивации и повышение качества подмосковного образования.