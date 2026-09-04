Выплаты за высокие результаты ЕГЭ получили 119 подмосковных выпускников

04 сентября 2026, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье в очередной раз поощрили лучших выпускников школ. В этом году единовременную выплату в 100 000 рублей получили 119 школьников, показавших высокие результаты на едином госэкзамене, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Право на выплаты имеют выпускники, набравшие максимальные 100 баллов по двум и более предметам.

«В текущем году в Московской области зафиксирован 1021 стобалльный результат. Два выпускника – Алексей Майоров из Павловского Посада и Анастасия Косякова из Орехово-Зуева – набрали по 100 баллов по четырём предметам. А 10 выпускников показали результат 300 баллов по трём предметам», – рассказали в министерстве.