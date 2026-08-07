Два сотрудника Мособлархитектуры получили почётные звания
Почетного звания «Заслуженный архитектор Московской области» удостоились начальница управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик и начальник Управления по Одинцовскому городскому округу и округам Власиха и Краснознаменск Кирилл Завражин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по архитектуре и градостроительству.
Почётные знаки вручила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Церемония состоялась в преддверии Дня строителя.
«Признание заслуг наших коллег и вручение наград накануне Дня строителя — символично. Я хочу напомнить, что корень в слове «заслуженный» — служение. И благодарю Алесю Александровну и Кирилла Александровича за добросовестную службу на благо Подмосковья», — сказала Кузьмина.В ведомстве также отметили, что грамоты и благодарности Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области получили ходе мероприятия восемь сотрудников Мособлархитектуры.