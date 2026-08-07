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В Пушкине наградили лучших представителей строительной сферы

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, состоялось в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В преддверии профессионального праздника с представителями строительной отрасли встретились глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артем Садула. Они вручили собравшимся грамоты и подарки.

«В строительстве не бывает незначительных задач. От качества каждого проекта, решения и выполненного этапа зависит безопасность, благополучие и комфорт людей. За каждым построенным объектом стоят тысячи часов напряжённой работы, огромная ответственность и высокий профессионализм», — сказал Красноцветов.
День строителя традиционно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 9 число.
Лев Каштанов

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