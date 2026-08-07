В Пушкине наградили лучших представителей строительной сферы
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, состоялось в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В преддверии профессионального праздника с представителями строительной отрасли встретились глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артем Садула. Они вручили собравшимся грамоты и подарки.
«В строительстве не бывает незначительных задач. От качества каждого проекта, решения и выполненного этапа зависит безопасность, благополучие и комфорт людей. За каждым построенным объектом стоят тысячи часов напряжённой работы, огромная ответственность и высокий профессионализм», — сказал Красноцветов.День строителя традиционно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 9 число.